Fundação Casa reduz orçamento e fecha unidades em São Paulo

"Da mesma forma, diversos jovens acabam sendo internados em unidades longe de suas famílias, o que desrespeita a recomendação do ECA [Estatuto da Criança e do Adolescente]", afirma.

"As condições de trabalho seguem muito ruins, com relatos constantes de servidores agredidos", diz Clodoaldo Leonardo dos Santos, diretor da entidade.

Para Fernando José da Costa, secretário da Justiça e Cidadania e presidente da Fundação, os números mostram eficiência no uso do orçamento.

Também prevê mais R$ 101,4 milhões de economia anual com um programa de demissão voluntária. Desde o ano passado, 899 servidores já pediram desligamento em versões anteriores do plano.

