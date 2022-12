Funcionários protestam contra morte na Fundação Casa em Guarujá (SP)

Para o sindicato, a falta de funcionários provocou a morte de Souza em seu posto de trabalho. No momento do motim, apenas a vítima e o outro agente cuidavam dos dez internos na unidade em Guarujá. Um outro funcionário está em férias.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Funcionários da Fundação Casa organizam duas manifestações em protesto contra a morte de um servidor durante tumulto e fuga de sete adolescentes no Centro de Internação Provisória de Guarujá, no litoral paulista.

