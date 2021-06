Funcionários da Fundação Casa entram em greve a partir desta quarta-feira

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Funcionários da Fundação Casa decidiram entrar em greve a partir das 7h desta quarta-feira (16). Além da greve, foi marcado um protesto para o dia 23 de junho, com concentração em frente ao Masp, na capital paulista, passeata até a sede do TRT (Tribunal Regional do Trabalho) e encerramento na Secretaria da Justiça e Cidadania. Nesse dia será julgado o dissídio coletivo dos funcionários.

Para esta quarta estão previstas manifestações em frente a unidades da Fundação Casa.

Segundo o Sitsesp (Sindicato da Socioeducação de São Paulo), 75% dos funcionários presentes à assembleia realizada nesta terça-feira (15) votaram a favor da greve.

"A Fundação Casa não trouxe nenhuma proposta para a mesa no tribunal na data de hoje", disse a presidente do sindicato, Claudia Maria de Jesus, referindo-se a reunião realizada nesta terça.

Os funcionários protestam contra a falta de reajuste salarial, aumento do valor pago pelo convênio médico e redução do vale-refeição.

A greve havia sido anunciada para o dia 4 de junho, mas foi desmarcada após o TRT intermediar uma proposta para suspender portaria que havia mudado a forma de pagamento do vale-refeição.

Na ocasião, o sindicato entrou em "estado de greve" até esta terça-feira, quando aguardava uma resposta ao pedido de reposição salarial relacionado ao período de março de 2020 a fevereiro de 2021.

Órgão ligado à Secretaria de Justiça e Cidania, a Fundação Casa é responsável pela execução de medidas socioeducativas de restrição (semiliberdade) e privação de liberdade (internação) a cerca de 19 mil adolescentes ao ano no estado de São Paulo.

Em nota, a Fundação Casa disse lamentar a intransigência do sindicato pela decisão de realizar a greve em plena pandemia de Covid-19, "quando nunca houve atraso de pagamento, benefícios (vale-refeição, alimentação e convênio médico) e todos empregos foram mantidos, uma situação completamente oposta à do restante da população, que sofre com uma grave crise econômica causada pela pandemia".

A Fundação Casa garantiu que sempre esteve aberta ao diálogo com o sindicato e que realizou inúmeras reuniões com o propósito de chegar a um acordo.