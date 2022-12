Funcionário morre durante tumulto na Fundação Casa em Guarujá (SP)

No ano passado, sob o argumento de racionalizar o uso dos recursos públicos e reduzir a quantidade de adolescentes internados, a Fundação Casa anunciou a suspensão do atendimento em 23 centros socioeducativos espalhados por todo o estado.

Conforme a entidade, dez adolescentes estavam presentes no dormitório em que houve a confusão, mas três deles não teriam se envolvido no episódio.

Em nota, o sindicato informou que, no momento do crime, estavam no local apenas a vítima e outro agente, que respondia como coordenador no plantão —ele também foi agredido pelos internos.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um funcionário da Fundação Casa morreu na noite deste domingo (11) durante tumulto e fuga de sete adolescentes do Centro de Internação Provisória de Guarujá, no litoral paulista.

