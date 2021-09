Funai prorroga por 6 meses proteção legal da terra dos piripkura, índigenas isolados em MT

Os piripkura são sobreviventes de um processo de extermínio que começou na década de 1970, quando latifundiários se instalaram na região, com o apoio do governo de Mato Grosso, e desmataram áreas gigantescas.

Foram registrados ainda 55 pedidos de exploração sobrepostos ao território dos piripkura, que constam como inativos no banco de dados da ANM. A mineração dentro de terras indígenas não é permitida no Brasil.

Depois disso, a Cooperativa dos Mineradores do Vale do Guaporé, criada em 2020 com o objetivo se tornar a maior produtora de minério do Brasil em um curto prazo, solicitou à ANM (Agência Nacional de Mineração) uma área duas vezes maior que a própria terra indígena para explorar ouro, diamante, manganês e estanho.

As Cartas de Anomalia, elaboradas pelo CPRM (Serviço Geológico do Brasil), apontam os locais onde há mais chances de encontrar metais preciosos em todo o norte de Mato Grosso --incluindo a área dos piripkura.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.