Fumaça branca toma conta de avenida após vazamento de gás em Santos (SP)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma fumaça esbranquiçada chamou a atenção de moradores, na manhã deste domingo (3), e interditou parte da Avenida Dona Ana Costa, no bairro do Gonzaga, em Santos, litoral sul de São Paulo. O gás escapou da tubulação após parte do cano de cobre ter sido furtada de uma clínica de medicina hiperbárica, segundo informações do jornal "A Tribuna".

