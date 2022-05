Frio intenso deve diminuir nos próximos dias em São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O frio intenso dos últimos dias deve se afastar para o oceano, resultando na elevação, um pouco, da temperatura nos próximos dias na capital paulista, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo).

De acordo com dados da rede de estações meteorológicas do CGE, a temperatura média na cidade durante a madrugada deste sábado (21) foi de 11°C.

Os bairros que registraram as menores temperaturas foram Perus, na zona norte, com 7,7°C, e Engenheiro Marsilac, na zona sul, com 8,3°C.

A previsão é que as próximas madrugadas ainda sejam frias, mas a tendência é de dias com predomínio de sol. A temperatura máxima deve apresentar gradual elevação durante o período da tarde.

Para este sábado, a previsão é de máxima de 21°C e de mínima de 10ºC.

Neste domingo (22), os termômetros vão oscilar entre 11°C na madrugada e 23°C à tarde. A tendência é que o sol apareça durante o dia.

Na segunda-feira (23), a mínima será de 11°C e a máxima, de 24°C. O dia deve começar com névoa úmida e nevoeiro, que irá se dissipar e o dia passa a ficar ensolarado.

Outras regiões A massa de ar polar ainda está sobre a região sul do país neste fim de semana e, por isso, o frio deve permanecer em áreas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, segundo a Climatempo.

As condições para geadas também continuam e se estendem do centro sul do Paraná até as áreas centrais e do norte do Rio Grande do Sul.

No domingo (22), o frio deve perder força nessas regiões provocando um aumento nas temperaturas.

De acordo com o Climatempo, a partir de segunda-feira (23), todo o centro-sul do país deixa de sentir a sensação de frio. Rio de Janeiro deve registrar 27°C e São Paulo 24°C.