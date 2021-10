Frente fria que derrubou as temperaturas em SP só deve dar trégua na quinta (28)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A chegada de uma frente fria na cidade de São Paulo trouxe instabilidade no tempo, chuva e frio. Em um intervalo de 24 horas, a temperatura máxima medida pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) passou de 31,2ºC às 15h do sábado (23) para 18ºC no mesmo horário deste domingo.

A previsão é que a instabilidade no tempo, que deixará o céu nublado na maior parte dos próximos dias e com chuva a qualquer momento, só deverá dar trégua na próxima quinta-feira (28).

As chuvas que atingiram a cidade de São Paulo provocaram neste domingo pontos de alagamento, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo).

Dois deles ainda estavam em atividade às 15h50: o da altura do número 100 do viaduto Engenheiro Antonio Moliterno no sentido centro, na região de Pinheiros (zona oeste) e também na avenida Ibirapuera, na altura do cruzamento com rua Ipê, no sentido centro, na zona sul de São Paulo.

Segundo o CGE, apesar do acúmulo de água, nos dois casos os motoristas conseguiam atravessar.

O frio deve se intensificar neste domingo, principalmente devido à alta progressiva da umidade relativa do ar. Às 15h, na estação meteorológica do Inmet em Interlagos, na zona sul, a umidade relativa do ar estava em 88%. A previsão é de mais chuva ainda neste domingo, que podem vir seguidas de trovoadas.

As chuvas dos próximos dias devem ser de quantidade moderada.

Como será a semana Nesta segunda-feira (25), as temperaturas devem oscilar entre 17ºC (mínima) e 24ºC (máxima). Há tendência da máxima da tarde ser menor do que esse valor, segundo informou o Inmet.

O CGE alerta que como está chovendo em vários momentos do dia, o solo em alguns locais pode ficar encharcado e há potencial para formação de alagamentos. A previsão é que isso não provoque grandes transtornos aos motoristas, já que eles devem ser transitáveis.

Como há previsão de tempo instável, por vezes o sol pode aparecer entre nuvens. Há mais chances de que isso ocorra na terça-feira (26), embora não estejam descartadas pancadas de chuvas rápidas e trovoada. A mínima na terça deve ser um pouco inferior a prevista para segunda-feira, de 16ºC, porém, a previsão é que seja um pouquinho mais quente à tarde, com máxima de 22ºC.

Pelos dados fornecidos pelo Inmet, na quarta-feira (27) o clima começa a esquentar. A mínima prevista é de 18ºC, e a máxima, de 23ºC, mas ainda com chuva.

A instabilidade no clima deve ter fim na quinta-feira (28), segundo a previsão. O sol deve predominar, embora ainda com muitas nuvens, porém, não deve chover, segundo os meteorologistas. Os termômetros devem registrar 17ºC (mínima) e 24ºC de máxima, à tarde.