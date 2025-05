Frente fria deixa Sul em alerta máximo e avança para SP no fim de semana

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Toda a região Sul do Brasil está em alerta para tempestades hoje e no fim de semana. O aviso também vale para parte de Mato Grosso do Sul e a área de divisa entre São Paulo e Paraná.

Mais da metade do Rio Grande do Sul está sob alerta máximo. O Instituto Nacional de Meteorologia prevê até o fim desta manhã a possibilidade de mais de 150 milímetros de chuva em poucas horas e ventos de mais de 100 km/h. Entre as cidades sob alerta estão Pelotas, Bagé e Santa Maria.

Santa Catarina, Paraná e a região sul de Mato Grosso do Sul têm alerta de perigo. As regiões devem se preparar para ventos de até 100 km/h e chuvas de até 100 milímetros por dia. Há risco de quedas de árvores e alagamentos. No norte do Paraná e no extremo-sul de São Paulo o alerta é de "perigo potencial", com ventos de até 60 km/h e chuva de até 50 mm/dia. O alerta está em vigor até a noite de hoje.

Há risco muito alto de alagamentos. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu alertas para a Região Metropolitana de Porto Alegre, para o centro do estado e para as regiões das Missões, Vales e Oeste. O vento também pode derrubar árvores, causar danos em edificações e corte de energia elétrica em cidades.

Chuva intensa é resultado de frente fria. Ela veio somada a uma área de baixa pressão e "foi de encontro" a uma massa de ar quente, o que facilitou o tempo instável e tempestades.

Frente fria que atinge o sul avança para sudeste no fim de semana. Hoje, a temperatura em São Paulo pode chegar a 28 ºC, mas o tempo vai mudar amanhã com o avanço da instabilidade. O domingo trará o ápice do mau tempo na capital paulista. As máximas não passarão de 18 ºC e deve chover ao longo do dia. Rio de Janeiro e sul de Minas também terão pancadas de chuva no fim de semana.

A chuva que vai cair em São Paulo, porém, não será tão forte quanto a que atinge o RS. Segundo o Climatempo, a Região Metropolitana terá precipitação "de fraca a moderada", mas o litoral pode ter chuva "de moderada a forte".

*

DEIXE A SUA CASA IMEDIATAMENTE SE:

Identificar rachaduras em muros ou paredões. As fissuras podem indicar instabilidade na estrutura de casas e encostas.

Perceber escoamento de água barrenta de encostas. Isso pode ser sinal de um deslizamento de terra prestes a acontecer.

Ouvir estalos em blocos e rochas ou ver trincas em solo ou nas paredes. Essas movimentações também podem sinalizar um deslizamento. Se estiver dentro de casa, observe se as janelas e portas ficaram emperradas, pois isso também pode sinalizar risco estrutural.

Ver postes ou árvores inclinados ou muros "com barriga". Essas deformações são indicativos de deslocamento do solo ou estrutura comprometida.

Em caso de emergência, a Defesa Civil do RS orienta que os moradores liguem para os números 190 ou 193. As prefeituras das cidades também devem ser consultadas, pois têm seus próprios planos de contingência.

AÇÕES PREVENTIVAS PODEM AJUDAR

Previsões meteorológicas e alertas da Defesa Civil podem ser acompanhados pela internet. Os órgãos sinalizam áreas de risco pelas redes sociais e por SMS.

Prepare um kit de emergência. Ter sempre em mãos uma mochila com água potável, lanternas, pilhas, alimentos e um kit de primeiros socorros para situações nas quais serviços essenciais fiquem suspensos é importante.

Mantenha documentos importantes em áreas de fácil acesso e em locais altos. Isso pode ajudar em caso de evacuações por alagamentos.