Frente fria deixa fim de semana chuvoso no Centro-Sul; veja a previsão

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O avanço de uma nova frente fria deve provocar chuvas e nebulosidade em diversas cidades do Brasil neste fim de semana. Segundo a Climatempo, áreas de instabilidade vão permanecer sobre o litoral de Santa Catarina e Paraná pelo menos até este domingo (16), e devem se estender sobre São Paulo, parte do Centro-Oeste e do Norte do Brasil.

Apesar da ação do fenômeno, a massa de ar fria tende a vir mais fraca e úmida. Assim, a queda de temperatura não será tão intensa e se manifesta apenas nas máximas, por conta da nebulosidade provocada pela frente fria, segundo o MetSul.

No Sudeste, São Paulo deve enfrentar mais chuvas que os demais estados. A capital paulista terá mínima de 16ºC durante o fim de semana e as máximas devem atingir os 21ºC no sábado (15) e 25ºC no domingo (16). Vitória também deve registrar chuvas no fim de semana, mas de forma mais isolada. O tempo segue estável com mínima de 20ºC e máxima de 26ºC.

Já no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte, a expectativa é de muita nebulosidade. A cidade carioca pode registrar chuvas no sábado, mas no domingo o tempo ficará mais seco. A mínima do fim de semana é de 18ºC e a máxima de 29ºC. Na capital mineira, a temperatura será amena, com mínima de 19ºC e máxima de 30ºC. Já no domingo (16), a mínima cai para 16ºC e a máxima para 28ºC.

Os estados de Santa Catarina e do Paraná sofreram nesta semana com intensas chuvas em diversas regiões. Pelo menos 19 municípios da região sudoeste do Paraná registram ocorrências e pouco mais de duas mil pessoas foram afetadas em Santa Catarina. A previsão é a de que as chuvas persistam no fim de semana.

Em Florianópolis, o fim de semana deve ter temperaturas entre 15ºC e 22ºC. Em Curitiba, o tempo continua instável. Haverá uma queda de temperatura durante o fim de semana, com a mínima chegado aos 12ºC no sábado e a máxima aos 16ºC.

Em Porto Alegre, a mínima será de 14ºC no sábado (15) e 16ºC no domingo (16), enquanto as máximas variam de 21ºC a 25ºC nos respectivos dias.

No Centro-Oeste, a expectativa é que haja pancadas de chuvas isoladas, segundo o InMet. Campo Grande deve registrar temperatura máxima de 28ºC e mínima de 19ºC no sábado (15) e o intervalo não deve variar muito para o domingo (16). Em Goiânia, deve haver formação de poucas nuvens e a máxima pode chegar a 33ºC, enquanto a mínima fica na casa dos 19ºC. Brasília também terá poucas nuvens e a temperatura máxima pode chegar aos 30ºC durante o fim de semana.

O tempo seco também será sentido no Nordeste. As chuvas devem se concentrar no litoral da região e as temperaturas mínimas não serão menores que 20ºC nas capitais. Maceió e Recife terão chuvas isoladas, com mínimas de 23ºC e máximas de 29ºC. Fortaleza ficará com o tempo firme e a máxima pode chegar aos 33ºC no domingo (16).

Já grande parte do Norte do país deve registrar muitas chuvas durante o fim de semana com altas temperaturas. Todas as capitais têm previsão de chuva no sábado (15), mas o tempo deve ficar firme no domingo (16) em Macapá e Belém, onde a mínima não deve ultrapassar os 22ºC e as máximas, os 33ºC. Em Manaus, as chuvas deverão ter trovoadas isoladas. A mínima é de 24ºC para os dois dias e a máxima deve chegar aos 33ºC.