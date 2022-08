Frente fria avança pelo Sul e derruba temperaturas neste domingo (28) no país

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma nova frente fria que avança pelo Sul neste sábado (27) vai provocar queda brusca de temperatura na região no domingo (28).

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), há possibilidade de geada na região da Campanha Gaúcha já ao amanhecer. Com o avanço do ar frio, para a noite de domingo e principalmente a manhã de segunda-feira (29) a previsão é de geada de forte intensidade nas regiões serranas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, com pequena chance de neve nos pontos mais altos.

Na segunda, as temperaturas mínimas devem ficar entre -4°C e 2°C nas serras gaúcha e catarinense. Também estão previstas chuvas intensas, incluindo no estado do Paraná.

A massa de ar frio também vai levar chuva e provocar queda de temperatura nas regiões Sudeste e Centro-Oeste, indo até o sul da região amazônica. A mudança será mais sentida em Mato Grosso do Sul, no sul e oeste de Mato Grosso, bem como em Rondônia e no sul do Acre.

São Paulo Em São Paulo o frio começa a ser sentido com mais força na segunda-feira, com mínima de 11°C, máxima de 16°C e possibilidade de chuvas isoladas. No domingo o dia ainda deve ser quente, com máxima de 31°C.

O frio continua na terça-feira (30) na capital paulista, com temperaturas que podem variar de 9°C a 18°C.

Segundo o Inmet, a massa de ar frio deve começar a perder força a partir de quarta-feira (31), quando as temperaturas devem entrar em gradativa elevação. Na cidade de São Paulo, os termômetros devem marcar entre 7°C e 22°C.