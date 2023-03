Fotógrafo do coletivo Jornalista Livres é morto a facadas no centro de SP

O coletivo Jornalistas Livres está fazendo uma vaquinha para ajudar nos custos do velório e sepultamento de Felipe, além de contribuir financeiramente com a mãe do rapaz, que deve ser despejada na próxima semana. A mulher teria tido um princípio de infarto na véspera do crime.

Imagens veiculadas pelo Brasil Urgente, da TV Bandeirantes, mostram um homem e uma mulher limpando o chão do corredor e saindo do apartamento onde Felipe teria sido morto.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O fotógrafo e fotojornalista Felipe Ary de Souza, de 25 anos, conhecido como "Terremoto", foi morto após uma briga na madrugada de quarta-feira (8), na Avenida Ipiranga, na República, na região central de São Paulo. Ele era colaborador do coletivo Jornalistas Livres, que confirmou a morte do rapaz.

