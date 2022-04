Fortes chuvas no Rio de Janeiro deixam ao menos um morto

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ao menos um pessoa morreu em decorrência de um temporal que atingiu o estado do Rio de Janeiro na nesta sexta-feira (29). De acordo com a Defesa Civil estadual, bombeiros socorreram cinco pessoas em um rio em São Gonçalo. No entanto, uma delas foi resgatada já sem vida.

Em nota, o órgão afirma que, desde a noite de sexta até a noite deste sábado (30), já atuou em mais de 215 ocorrências em todo o estado. Só na capital, foram 11 resgates de pessoas, 13 cortes de árvores, 11 deslizamentos ou desabamentos e 36 alagamentos ou inundações.

Pelo Twitter, a Defesa Civil informa que os bairros com os maiores registros de solicitações foram Campo Grande (24), Quintino Bocaiúva (10), Jacarepaguá (10), Praça Seca (8) e Madureira (7).

Em decorrência das fortes chuvas, uma barreira caiu e ocupou uma faixa da Autoestrada Grajaú-Jacarepaguá, o que deixou a via interditada.

Ao longo da tarde, a via sentido Grajaú foi totalmente liberada e, até a noite deste sábado, a via no sentido Jacarepaguá estava parcialmente liberada, com uma faixa ocupada no trecho do quilômetro 4 ao 6.

De acordo com o Centro de Operações da Prefeitura do Rio, a capital fluminense estava em estágio de atenção desde as 23h45 de sexta-feira. O município retornou ao estágio de mobilização às 18h30 deste sábado, devido à redução dos acumulados de chuva registrados nas últimas horas.

O chamado estágio de mobilização se refere ao segundo nível, de uma escala até cinco, que significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade, podendo afetar a rotina de parte da população.

No fim da tarde do sábado, chuvas foram registradas em áreas isoladas da cidade. Segundo o Alerta Rio, a previsão para as próximas horas é de céu nublado e encoberto, com chuva fraca a moderada isolada.

No domingo (1º), a previsão é de chuva fraca e isolada. Ao longo do dia, a expectativa é de redução da nebulosidade e não há previsão de chuva. Os termômetros podem registrar temperaturas de até 30°C.