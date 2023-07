Fortes chuvas afetam 10 mil pessoas e deixam um morto em Alagoas

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHARPESS) - As fortes chuvas que atingem Alagoas desde a noite desta sexta (7) provocaram uma morte e deixaram mais de 10 mil pessoas desabrigadas ou desalojadas. São 1.541 desabrigados e 8.671 desalojados em decorrência do temporal. Os dados são da Defesa Civil estadual.

