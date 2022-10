Formação da Lua ocorreu em algumas horas, sugere nova simulação da Nasa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um nova simulação da Nasa (Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço) sugere que a Lua tenha sido formada em questão de horas, após a colisão da Terra com um objeto do tamanho de Marte chamado Theia.

Teorias anteriores já consideravam que a origem da Lua ocorreu por causa desse choque. No entanto, a suposição era de que o processo de formação do satélite natural da Terra teria demorado meses ou até anos, mas não em algumas horas.

A suposição de que o surgimento da Lua ocorreu tão rápido foi abordada em um estudo publicado nesta terça (4) assinado por pesquisadores vinculados a Nasa. A partir desse artigo, foi possível simular a colisão e também como a origem da Lua ocorreu em tão pouco tempo.

A teoria de que a Lua foi formada a partir da Terra é difundida por conta da composição de ambos os corpos celestes. Análises anteriores já apontavam que rochas lunares eram formadas com materiais parecidos com os da Terra. A composição, no entanto, não era observada em outros planetas do sistema solar, como Marte.

Então, a teoria de que o satélite natural tenha origem a partir da colisão entre a Terra e o objeto Theia faz sentido. Segundo essa hipótese, as camadas mais superficiais da Lua seriam formadas principalmente por materiais advindos da Terra.

Os pesquisadores ainda apontam que a suposição que a formação da Lua levou somente algumas horas pode elucidar algumas características do satélite. Segundo a Nasa, a rapidez na constituição pode indicar um interior do corpo celeste que ainda não se encontra completamente derretido. Isso poderia explicar ainda dúvidas sobre a Lua, como a razão da órbita inclinada e a presença de uma crosta fina.

Para confirmar a nova hipótese, os próximos passos envolvem coletar mais amostras da Lua para análise dos cientistas. Isso permite identificar a composição do satélite e comparar com materiais da Terra, identificando se ele realmente tem muitas semelhanças com o planeta.