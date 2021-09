Força-tarefa do governo de SP recebeu 64 denúncias de vacinação irregular, 22 delas de 'revacinação'

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A força-tarefa do governo de São Paulo para investigar irregularidades na imunização contra a Covid-19 já recebeu 64 denúncias, sendo 22 de “revacinação”, ou seja, pessoas que tomaram mais doses do que o permitido. Já foram instaurados 8 procedimentos.

