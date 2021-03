Força-tarefa contra aglomeração fecha casa noturna Bahamas e encerra festa em tabacaria de SP

Além de a prática de jogos de azar ser proibida no Brasil, os frequentadores foram encontrados desrespeitando as regras sanitárias na véspera do plano emergencial.

Na madrugada de domingo (14), O atacante Gabigol, do Flamengo, e o funkeiro MC Gui foram detidos em um cassino de luxo no bairro Vila Olímpia, na zona oeste da cidade de São Paulo.

Na mesma noite, os fiscais encerraram uma festa realizada em uma tabacaria na Freguesia do Ó, na zona norte da capital. No local, mais de 40 jovens estavam aglomerados e alguns dividiam narguilés.

"Nossa força-tarefa é para coibir essas festas e fazer com que elas não aconteçam em hipótese alguma", disse. "Não é possível festa com três mil mortos por dia. Não é justo".

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A casa noturna Bahamas Club, em Moema, zona sul de São Paulo, foi fechada na noite desta quarta-feira (17) pela força-tarefa formada para fiscalizar o cumprimento de restrições previstas na fase emergencial adotada no estado para combater a pandemia do coronavírus.

