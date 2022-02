Foram enterradas 208 vítimas das chuvas em Petrópolis; 926 estão desalojados

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Prefeitura de Petrópolis informou que, até agora, 208 pessoas que morreram nas chuvas de 15 de fevereiro já foram sepultadas no Cemitério do Centro. O governo municipal afirmou também que 926 moradores da cidade, na Região Serrana do Rio de Janeiro, continuam abrigados. Eles estão em 13 pontos de apoio em escolas municipais. O balanço foi divulgado neste domingo (27).

A tragédia de Petrópolis foi a pior registrada na cidade pela Defesa Civil, que faz esse monitoramento desde de 1932. Informações divulgadas pelo Cemadem (Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais) apontam que, naquele dia, choveu 250 milímetros em três horas — mais do que o previsto para todo o mês de fevereiro.

Quase duas semanas depois, ainda há pessoas desaparecidas — 20, segundo portal da Polícia Civil.

Na última quinta-feira (24), o corpo de Gabriel Vila Real da Rocha, 17, foi identificado por meio de exame de perícia. O rapaz estava em um ônibus arrastado para o rio Quitandinha, no dia das fortes chuvas.

Imagens de seu pai, Leandro Rocha, fazendo sozinho buscas em cursos d'água da cidade provocaram comoção nos últimos dias. O corpo do jovem foi encontrado no foi encontrado dentro do rio, na rua Washington Luiz, na terça-feira (22).

NOVO DESMONTE DE ROCHA NO MORRO DA OFICINA

A Defesa Civil fez um novo desmonte de rocha no Morro da Oficina, um dos lugares mais afetados pelas chuvas. Antes de realizar a ação, os moradores receberam um aviso por mensagem e também em grupos de comunicação.

"Esses desmontes utilizam técnica de baixo impacto, utilizando reação química que desmonta o bloco causando pouco abalo. A área foi isolada para a continuidade do trabalho seja feito", informou a Defesa Civil.

O desmonte foi feito para colaborar com as buscas das vítimas.

O Corpo de Bombeiros finalizou, na tarde deste domingo, as buscas pelas vítimas no Morro da Oficina, encerrando a lista dos 93 reclamados nesta área. Os militares seguem em operação na Chácara Flora, onde buscam por duas pessoas, e fazem varredura nos rios da cidade, onde estão desaparecidas três vítimas. Cerca de 230 militares atuam na operação no momento.