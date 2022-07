Foliões participam de bloco de Carnaval em São Paulo, mesmo sem aval da prefeitura

Mesmo sem policiamento, a festa transcorria tranquilamente, com foliões se sentido seguros. "Estou com meu celular numa pochete grudada ao corpo, mas estou me sentindo seguro. Pode ser uma falsa sensação de segurança, mas estou me sentindo seguro", relatou o engenheiro Guilherme de Almeida, 32.

Representante do bloco, Rafael Rahme, 34, disse que o desfile acontece pelo direito à cultura e ao Carnaval. "Nós fomos numa reunião com a Aline Torres [secretária municipal da Cultura] e ela garantiu que teria Carnaval, que não dependia de patrocínio", disse.

