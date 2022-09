Folha promove sabatinas sobre racismo com representantes dos presidenciáveis

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Folha promove na próxima semana uma série de sabatinas sobre racismo com representantes das campanhas de candidatos à Presidência da República.

Na terça-feira (13), às 13h30, a entrevistada será Nilma Gomes, representando a campanha de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Nilma foi ministra das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos e ministra-chefe da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, ambos os cargos na gestão Dilma Rousseff (PT).

No mesmo dia, às 15h, será a vez de Nestor Neto, representando a campanha de Simone Tebet (MDB). Neto é presidente nacional do MDB Afro e da Connegro (Coletivo Nacional de Organização Negra). É candidato a deputado federal na Bahia.

Na quarta-feira (14), às 15h, a Folha receberá Ivaldo Paixão, indicado pela campanha de Ciro Gomes (PDT). Paixão é presidente nacional do movimento negro do PDT. Antes, foi diretor de proteção ao patrimônio afrobrasileiro da Fundação Cultural Palmares.

A Folha convidou para as sabatinas as campanhas dos quatro candidatos à Presidência mais bem colocados nas pesquisas eleitorais. A do presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, recebeu o convite, mas não respondeu.

As entrevistas durarão 45 minutos, com transmissão ao vivo, basta acessar o link que estará na home da Folha no dia. O público poderá participar enviando perguntas e comentários por WhatsApp, no número (11) 99648-3478.