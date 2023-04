Foi um caso isolado, diz chefe da polícia de SC sobre ataque em creche

BLUMENAU, SC, PORTO ALEGRE, RS E SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, Ulisses Gabriel, afirmou que o ataque de matou quatro crianças e deixou mais quatro feridas, em Blumenau (SC), foi um caso isolado, não conectado a outros atentados.

Na manhã desta quarta-feira (5), um homem de 25 anos invadiu a creche Cantinho Bom Pastor e matou quatro crianças. As vítimas são três meninos e uma menina, com idade entre 5 e 7 anos.

"Entrevistas prévias [da polícia com o suspeito] indicam que é um fato isolado. Não tem relação com outros fatos e não está relacionado com coordenação ou jogos envolvendo outros criminosos", disse o delegado, em entrevista coletiva.

O autor do ataque foi identificado como Luiz Henrique de Lima, 25. Segundo a Polícia Civil, ele não tinha apresentado advogado até a tarde desta quarta. A Defensoria Pública também não foi acionada.

Ele tem quatro passagens pela polícia entre 2016 e 2022. A primeira delas, em novembro de 2016, foi uma briga em uma casa noturna. Em março de 2021 ele esfaqueou o padrasto e, em julho do mesmo ano, foi abordado por policiais portando cocaína.

Na última ocorrência, de dezembro de 2022, ele quebrou o portão da casa do padrasto e esfaqueou um cachorro.

Segundo a polícia, o agressor não tinha nenhuma ligação com a creche e a escolha do local para o ataque não seguiu um critério lógico.

"Foi aleatório, ele estaria numa academia ali nas proximidades, e depois ele achou por bem escolher essa escola como alvo", declarou Ronnie Esteves, delegado da Divisão de Investigação Criminal de Blumenau.

O autor do crime se entregou no 10º BPM logo após atacar as crianças na escola.

Segundo Esteves, o criminoso usou duas armas, uma machadinha e um canivete.

Conforme as informações da polícia, o assassino chegou em uma moto, pulou o muro e escolheu as vítimas aleatoriamente. Ao perceber que as professoras correram para proteger as demais crianças, ele decidiu fugir pulando novamente o muro.

Uma das professoras da creche disse que trancou a sala onde se encontravam os bebês para tentar protegê-los.

O criminoso responderá por quatro homicídios triplamente qualificados e outras quatro tentativas. As quatro crianças se recuperam bem e têm alta prevista para esta quinta, segundo a vice-prefeita de Blumenau, Maria Regina Soar (PSD).

A polícia solicitou à Justiça quebras de sigilo telefônico e telemático (de dados que circulam via internet) do homem.

PREVENÇÃO A OUTROS ATAQUES

Conforme o delegado Ulisses, uma psicóloga especialista analisará o criminoso para traçar um perfil psicológico em busca de padrões de comportamento que ajudem a identificar potenciais autores de crimes semelhantes.

O delegado afirmou que cinco operações policiais foram realizadas no estado nos últimos 14 meses para investigar ameaças contra colégios, com monitoramento de pessoas. Em São José, na semana passada, foi identificado um adolescente de 17 anos que estaria ameaçando a escola.

Disse ainda que o governo catarinense planeja preparar professores pela Polícia Militar para situações de ataque, inclusive usando experiências internacionais, como de Israel e do Chile.

Também será feito um levantamento pela polícia e pelos bombeiros das vulnerabilidades em escolas catarinenses.

O prefeito Mário Hildebrandt (Podemos) destacou que os profissionais de educação do município já haviam passado recentemente por um treinamento sobre como se comportar diante de um "atirador ativo". Na ocasião, foram capacitados mais de 400 profissionais de 20 instituições.

Em nota, o Ministério Público de Santa Catarina disse que vai acompanhar todos os desdobramentos nos âmbitos criminal e cível, "mas, no momento, quer externar sua profunda tristeza com o ocorrido e prestar condolências aos familiares das vítimas e aos envolvidos nessa tragédia que abala a todos os catarinenses".

Nesta quinta-feira (6), a prefeitura de Blumenau realizará uma reunião a portas fechadas no Teatro Carlos Gomes com diretores de escolas públicas e privadas para coordenar o retorno às atividades na próxima segunda-feira.