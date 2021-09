'Foi muito esquisito o que aconteceu', diz governador do Rio sobre sequestro de helicóptero

Também houve, dois anos mais tarde, em 1987, um episódio semelhante. Um helicóptero tentou resgatar presos do complexo penitenciário Frei Caneca, que ficava na região central do Rio. Após tiroteio entre os policiais e os criminosos, a aeronave caiu, matando três pessoas.

Uma ação parecida com essa já ocorreu no Rio em 1985, quando o traficante José dos Reis Encina, o Escadinha, foi resgatado de helicóptero da antiga penitenciária da Ilha Grande. Um parceiro do criminoso alugou a aeronave e forçou o piloto a pousar no presídio.

Segundo a Polícia Civil, os bandidos desistiram do plano quando perceberam que a aeronave poderia cair. Eles então mandaram o piloto seguir para Niterói, município do Rio, onde pularam em uma área de mata.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), classificou como "esquisito" o sequestro de um helicóptero para, segundo o piloto rendido, resgatar um preso no Complexo Penitenciário de Gericinó.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.