Flordelis faz aniversário e namorado se declara: 'Mulher da minha vida'

E mesmo com todas as nossas diferenças, posso dizer que Eu Te Amo, Flordelis!

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O namorado da pastora e ex-deputada federal Flordelis usou as redes sociais para se declarar a ela, que faz aniversário de 62 anos neste domingo (5). Flordelis foi condenada a 50 anos de prisão por ter sido apontada como a mandante do assassinato de seu marido, o pastor Anderson do Carmo.

