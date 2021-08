Flexibilização em SP contraria especialistas, e Doria dissolve Centro de Contingência

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador João Doria (PSDB) anunciou a dissolução do Centro de Contingência do coronavírus após manter as medidas de flexibilização no estado mesmo sem consenso entre os especialistas do grupo.

Formado em março do ano passado, no início da pandemia, o grupo com 21 integrantes foi avisado na última sexta (13) sobre a reformulação. A partir de agora, o comitê passará a ter apenas 7 membros.

A mudança não pegou os especialistas de surpresa, já que, desde o fim do ano passado, muitas das decisões do governador não seguiam as recomendações e avaliações feitas pelo grupo sobre o quadro epidemiológico no estado.

A discordância, inclusive, ocorreu com a decisão de Doria de pôr fim a todas as restrições de horário e ocupação ao comércio e serviços em São Paulo a partir desta terça (17).

O governador não mencionou as divergências como motivo para redução do grupo, mas afirmou que o momento da pandemia no estado não exige mais orientação de tantos especialistas. "Não há mais necessidade de manter uma estrutura com tamanho tão expressivo", disse nesta terça.

A maioria dos integrantes aconselhou o governador a adiar as medidas ao menos até que 80% da população adulta do estado estivesse vacinada com as duas doses da vacina, o que deve ocorrer até o fim do ano.

Os especialistas defendem que, com o aumento da presença da variante delta no estado, é precipitado adotar medidas tão radicais de relaxamento.

"A abertura nesse momento é muito prematura. A variante delta está avançando, e vimos o que ela causou em outros países. Nós alertamos que a vacina não protege 100% contra a delta, ainda mais com a maior parte da população só com uma dose", diz o infectologista Marcos Boulos, que integrava o grupo agora dissolvido.

Mais transmissível e com escape imunológico, a variante viral levou outros países, como Estados Unidos e Israel, a retroceder no relaxamento das regras após o aumento de casos.

Além disso, estudos mostram que uma única dose de qualquer imunizante fornece pouca proteção contra a delta. Em São Paulo, só 28,6% da população adulta está completamente vacinada.

"Não foi uma dissolução litigiosa, mas, evidentemente, nossa preocupação com a delta não está na mesma frequência que a tendência de abertura do governo. A revisão, nesse caso, é natural", diz o infectologista Carlos Magno Fortaleza, que foi integrante do centro.

Nesta terça, o governador anunciou que o centro passará a ser um comitê. "Amanhã [quarta] vamos anunciar os sete nomes do comitê científico. Eram 21".

Em nota, o governo de São Paulo informou que a redução do grupo ocorre "frente à queda de casos, internações e mortes pela doença" no estado.

Os sete nomes que serão anunciados já compõem o centro de contingência, acrescentou o governador, afirmando que não acrescentará nenhum nome novo ao grupo.