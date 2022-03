Flexibilização da máscara marca fim do maior símbolo de prevenção à Covid em SP

Daí a pressa de alguns políticos em flexibilizar seu uso. "A minha impressão é que se trata de um direcionamento para que a gente pareça viver no mais próximo do pré-pandemia", afirma Fernandez, lembrando que este é um ano eleitoral.

O artigo de Martinelli também chama a atenção para efeitos concretos da máscara como símbolo, para além da proteção que ela oferece como barreira à circulação do vírus. Alguns estudos mostraram que seu uso está associado a um maior distanciamento nas interações sociais. É como se o equipamento facial servisse como um sinal de alerta do perigo.

Algumas marcas de roupas apostaram na ocidentalização das máscaras e seu avanço no mercado de itens de grife. "Não vamos mais sair de casa sem elas, como já se faz na Ásia há muito tempo", disse em maio de 2020 o estilista Thomaz Azulay, 33, da grife carioca The Paradise.

Num artigo publicado na plataforma Frontiers in Public Health, Lucia Martinelli e colegas observaram que, em alguns países asiáticos, não houve necessidade de impor o uso de máscaras, assim como não é preciso prever multas para quem não lavar as mãos. É uma questão de hábito.

O risco, diz ela, é retomar o estigma de quem precisa da máscara. "As pessoas com comorbidades, mais suscetíveis, podem se sentir desautorizadas a usar. E deveria ocorrer o contrário, um estímulo ao uso, uma distribuição gratuita de equipamento de boa qualidade."

Ela menciona episódios do começo da pandemia em que apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) atacaram profissionais de saúde. Também houve diversos casos de agressão contra quem solicitava a alguém que usasse a máscara.

"Não é incomum que o maior símbolo de prevenção seja confundido com a própria doença", diz Paiva. "No caso da máscara, a gente teve uma associação ideologizada daqueles que negavam o vírus."

Paiva faz uma comparação com a resposta à Aids, tema que ela pesquisa há mais de 30 anos. No começo, diz a professora da USP, a camisinha passou a ser sinônimo de HIV, ou de coisa suja, o que dificultou a sua disseminação.

De acordo com ela, comemorar o fim do uso reforça a carga negativa que muitos associam à máscara num momento em que ela ainda é necessária em várias situações.

