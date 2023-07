Flamenguista preso diz que não mirou em palmeirense ao jogar garrafa, afirma polícia

O técnico em eletrônica Ettore Marchiano, 49, disse para a reportagem que a filha tinha uma paixão pelo Palmeiras. Quando criança chegou a entrar no gramado com o ex-goleiro Marcos, segundo a mãe, a babá Dilcilene Prado Anelli dos Santos, 49.

Torcedores do Flamengo teriam arremessado garrafas contra torcedores do Palmeiras que estavam do outro lado de um alambrado.

Segundo o delegado Cesar Saad, da Drade (Delegacia de Polícia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva), a briga que vitimou Gabriela ocorreu por volta das 18h, ou seja, três horas antes do início da partida, na rua Padre Antônio Tomás, na entrada do setor visitante.

