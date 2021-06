Fiscalização acaba com festa clandestina com mais de 500 pessoas em marina de SP

Como denunciar Qualquer pessoa pode denunciar festas clandestinas e funcionamento irregular de serviços não essenciais pelo telefone 0800-771-3541 e também no site www.procon.sp.gov.br ou pelo e-mail [email protected] , do Centro de Vigilância Sanitária.

O último boletim divulgado pela Sesau (Secretaria da Saúde de São Vicente), no sábado (12), mostra que a cidade está com taxa de ocupação de 100% para os leitos de UTI Covid-19 e de 62% para enfermaria.

De acordo com a prefeitura, não houve resistência dos participantes para deixar a festa clandestina. No local, foram apreendidos equipamentos de som. Não há informações de detidos.

Uma denúncia de festa clandestina levou a fiscalização à marina localizada na rua Tupiniquins, por volta das 22h. A maioria das pessoas dentro do salão estava aglomerada e sem máscara de proteção, desrespeitando as medidas sanitárias para impedir o contágio pelo coronavírus, segundo a fiscalização.

Entre a noite de sexta (11) e a madrugada deste sábado, a polícia já havia acabado com baladas na capital e no interior de São Paulo que, somadas, tinham mais de 400 pessoas.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma festa clandestina com mais de 500 pessoas foi interrompida pela fiscalização em uma marina, no bairro Japuí, em São Vicente (65 km de SP), na noite de sábado (12).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.