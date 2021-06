Fiocruz reduz pela metade estimativa de produção de vacina contra Covid nacional

Com doações privadas, foram feitas as adaptações da fábrica e a aquisição dos equipamentos, que já receberam certificados da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância em Saúde). Agora, a equipe está sendo treinada e os últimos documentos estão sendo providenciados.

Com o IFA existente neste momento no país, estão garantidas mais 18,5 milhões de doses da AstraZeneca/Oxford até 3 de julho, em entregas semanais, e 5 milhões da Coronavac, que devem ficar prontas dentro de duas semanas. Mas a expectativa é que cheguem mais insumos.

"Continuaremos trabalhando paralelamente na produção com o IFA importado. Temos um bom quantitativo a receber do primeiro contrato e estamos estabelecendo outro contrato para obter ingredientes adicionais, para que não haja interrupções nessa produção", disse Maurício Zuma, diretor da fábrica de Bio-Manguinhos.

"A nossa meta é ir ao máximo. Os 110 milhões foram uma estimativa com os dados que tínhamos antes mesmo de a vacina ter sido aprovada, de várias etapas terem acontecido, dos problemas iniciais com o IFA", justificou a presidente da Fiocruz, Nísia Trindade, em entrevista coletiva.

A ideia é suprir a diferença com a importação de mais IFA (Ingrediente Farmacêutico Ativo), que ainda está em negociação, suficiente para produzir 50 milhões de doses adicionais. Assim, o total de vacinas da AstraZeneca/Oxford oferecidas no segundo semestre somaria 100 milhões.

A quantidade prevista do imunizante feito no país, porém, foi bastante reduzida em relação à estimativa inicial. A fundação calcula que serão cerca de 50 milhões dessas doses disponibilizadas até o fim do ano, sendo que antes eram estimadas 110 milhões.

