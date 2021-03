Fiocruz minimiza suspensão da vacina da Oxford na Europa e diz que cautela faz parte do processo

O cronograma de entrega de vacinas apresentado pela Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) ao Programa Nacional de Imunizações sofreu alteração no primeiro semestre. Ele prevê a entrega de 8,9 milhões de doses a menos no mês de abril.

Segundo a Reuters, dados preliminares do estudo indicam que a vacina induz resposta adequada contra a variante de Manaus do coronavírus.

"Faz parte do nosso programa, inclusive do registro junto à Anvisa, um estudo das variantes. Estão sendo concluídos os estudos em parceria com a universidade Oxford com relação à variante P.1 [brasileira]", disse.

"É importantíssimo dizer que faz parte da cautela essa avaliação de todas as vacinas. Nós na Fiocruz temos ampla experiência com esse tipo de farmacovigilância e frisamos que tanto a agencia europeia EMA quanto a Organização Mundial da Saúde não recomendaram a interrupção da vacinação", afirmou. "Mas são cautelas dos países que, naturalmente, têm que ser não só respeitadas, mas observadas."

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.