Fiocruz e Butantan recebem o Grande-Colar do Mérito do TCU

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Numa iniciativa rara, o TCU (Tribunal de Contas da União) decidiu conceder o Grande-Colar do Mérito para instituições, e não apenas para personalidades. Tanto a Fiocruz quanto o Instituto Butantan foram condecorados com a honraria.

"A entrega do Grande-Colar do Mérito do Tribunal de Contas da União à Fiocruz dá mostras do compromisso de nossa instituição com a população brasileira", afirma a presidente da instituição, Nísia Trindade.

"É o reconhecimento do nosso empenho em oferecer os serviços de saúde essenciais para atravessarmos esses tempos difíceis, e em fazê-lo com toda a transparência esperada de uma instituição pública com a credibilidade da Fiocruz, que conta com a confiança da sociedade", segue Trindade.

A médica cardiologista Ludhmila Hajjar, o fotógrafo Sebastião Salgado e o jornalista Ribamar Oliveira, morto em junho deste ano, também foram agraciados. O Grande-Colar ainda foi entregue ao ex-presidente Michel Temer, ao ex-presidente do TCU José Mucio Monteiro e ao ex-governador do Espírito Santo Paulo Hartung.

Criada em 2003, a honraria do Tribunal de Contas da União "tem por objetivo condecorar personalidades nacionais ou estrangeiras, que, por seus méritos excepcionais ou por relevante contribuição ao controle externo, tenham-se tornado merecedoras de especial distinção", segundo o órgão.