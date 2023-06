Fim de semana terá frente fria no Sul e chuvas no Nordeste

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O fim de semana será marcado por alertas meteorológicos nas regiões Norte e Nordeste do Brasil, início de frente fria no sul e manutenção do tempo estável em outras partes do Brasil.

O QUE DEVE ACONTECER SEGUNDO ESTUDOS METEOROÓGICOS

Na região Nordeste, a costa da Bahia deve ter o maior concentrado de chuvas, com 100 milímetros em 24 horas no sábado, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia;

Também há alerta de perigo potencial para chuvas na costa norte de Alagoas, em toda a costa de Pernambuco e na costa sul da Paraíba;

Na região Norte, outro alerta de perigo potencial para chuva foi emitido;

Segundo o Inmet, deve chover até 50 milímetros em todo o estado do Acre, Roraima e Amapá e na maior parte do Amazonas, assim como na parte norte do Pará;

No Sul, uma massa de ar frio vai fazer as temperaturas caírem no fim de semana com mínimas próximas a 0ºC na região de serra do RS e de SC;

Apesar do tempo frio, o risco de geada no sul se acentua a partir da segunda-feira, segundo o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos;

Em Porto Alegre e Florianópolis há alerta para mudança brusca de temperatura no domingo. Em Curitiba, as máximas ainda continuam acima dos 25ºC até a segunda-feira, quando o tempo esfria.

No Centro-Oeste, o tempo deve ser de sol ao longo do fim de semana, com possibilidade de pancadas de chuva para Mato Grosso e Mato Grosso do Sul na noite do domingo;

No Sudeste, não há previsão de chuva para o fim de semana e as temperaturas devem variar entre 13ºC e 27ºC em Belo Horizonte e São Paulo;

No Rio de Janeiro e em Vitória também não há previsão de chuvas, mas o tempo será mais quente, com termômetros variando entre 15ºC e 31ºC em todo o fim de semana.