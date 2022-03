Filme de Danilo Gentili acusado de pedofilia entra nos mais vistos da Netflix

O filme, que também conta com a atuação de Fábio Porchat, foi lançado nos cinemas em 2017 e chegou à Netflix no início de fevereiro deste ano, além de estar disponível no catálogo de diversos serviços de streaming.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O filme "Como Se Tornar o Pior Aluno da Escola", com o ator e comediante Danilo Gentili, alcançou uma das dez posições na lista dos filmes mais vistos na Netflix. O filme teve um aumento de audiência desde que membros do governo Bolsonaro o acusaram de conter apologia à pedofilia nas redes sociais.

