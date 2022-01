Filhos matam pai à facada após ele descumprir medida protetiva no DF

De acordo com os filhos, o assassinato foi em legítima defesa. Eles teriam cometido o crime depois de o pai tê-los ameaçado primeiro com uma faca, segundo o relato.

Apesar da medida protetiva, o homem teria aparecido de surpresa na casa da família por volta das 22h30 da sexta-feira, no Recanto das Emas, região administrativa do DF.

