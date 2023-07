Filhos lamentam morte de tenente torturado e morto em SP

"Pai, eu estou tentando ser forte, mas não sei até aonde serei. Eu não vou ter suas mensagem, suas ligações os seus 'eu te amo', suas brincadeiras ou besteiras que senhor falava. Estava tudo dando certo, o senhor estava tão feliz com suas conquistas e sempre fazendo presente na minha vida. O senhor foi o melhor pai que eu podia ter na vida e isso ninguém pode tirar de mim. Eu te amarei daqui até a eternidade. Que você descanse em paz e faça sua passagem o mais tranquilo que for, e saiba eu não vou parar enquanto eu não conseguir a justiça pelo senhor", disse Isabela.

Gabriela ainda comentou que o pai fez uma festa no último mês para comemorar o aniversário e estava muito feliz. A mulher pediu orações para a família, já que eles estão se sentindo "impotentes" e disse rezar para que todos os criminosos sejam presos. Cinco dos seis suspeitos de participarem do crime foram presos até esta quarta-feira (5).

Outra filha do tenente, Gabriela Boide, escreveu que o episódio foi o "acontecimento mais brutal que a família já passou" e o definiu como "crueldade". Ela relembrou uma "aposta" que tinha feito com o pai sobre a possível data de nascimento da neta dele, que nem chegou a conhecer já que a filha mora no exterior e ainda não deu à luz.

