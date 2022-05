Filho do ex-presidente Lula é vítima de assalto na zona sul de São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O filho do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Luis Cláudio Lula da Silva, 36, foi vítima de um assalto na noite desta terça-feira (17), na Vila Mariana, zona sul de São Paulo. Ele estava sentando no banco do passageiro de um carro, na companhia de uma mulher, quando foram abordados por um grupo de adolescentes com idades entre 15 e 17 anos.

Segundo o boletim de ocorrência, a mulher conduzia o veículo, um Jeep Compass, por volta das 21h20, quando, devido ao semáforo estar na cor vermelha, parou no cruzamento da rua Vergueiro com rua Francisco Cruz, nas proximidades do estação Vila Mariana.

Foi nesse momento que Luís Cláudio e a mulher teriam sido abordados por quatro adolescentes. Em seu depoimento, ela afirmou que os suspeitos rodearam o carro e bateram na janela, no lado do passageiro, com um objeto que parecia ser uma arma de fogo.

Nesse momento, o casal entregou seus aparelhos celulares. Luís Cláudio, um Samsung S10 Plus, e sua acompanhante, um iPhone Pro Max. Logo após o roubo, eles comunicaram o ataque à Polícia Militar.

Segundo os policiais, eles estavam em patrulhamento de rotina pela Vila Mariana quando se depararam com o grupo de adolescentes. Os jovens, assim que notaram a presença do carro policial, jogaram objetos na rua Doutor Pinto Ferraz e correram em direção ao metrô.

Conforme os policiais, eles conseguiram abordar os quatro jovens antes que eles entrassem na estação.

Ao voltarem à rua Doutor Pinto Ferraz, eles encontram os dois celulares.

Em contato com a central da PM, os policiais souberam que duas pessoas haviam sido roubadas naquelas proximidades.

Depois, outra equipe retornou ao local onde os adolescentes haviam deixado os telefones e encontrou uma arma de brinquedo em um canteiro.

No 27° DP (Campo Belo), Luís Cláudio e a motorista do veículo reconheceram os quatro adolescentes como autores do assalto, segundo a polícia.

Segundo o boletim de ocorrência, "os adolescentes, no ato de seus interrogatórios, reservaram-se ao direito de permanecerem calados".

Conforme a SSP (Secretaria de Segurança Pública), o caso foi registrado como ato infracional de roubo, e os menores, encaminhados à Vara da Infância e da Juventude.