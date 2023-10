Filho de Randolfe Rodrigues é preso por desacato em feira no Amapá

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O produtor de eventos Gabriel Marti Rodrigues, filho do senador Randolfe Rodrigues (sem partido-AP), foi preso na madrugada deste sábado (7) por desacato a policiais militares na Expofeira, em Macapá. No momento da prisão, há um bate-boca entre ele e os agentes, e o filho do parlamentar é agredido.

A cena foi filmada. No vídeo, Rodrigues tenta resistir à prisão e é empurrado contra uma grade no evento. Ele, então, avança contra um policial, mas é de novo empurrado e leva uma rasteira, caindo no chão. As imagens mostram ainda o produtor cercado por três agentes ao ser imobilizado enquanto está caído.

A briga teria começado após Rodrigues não aceitar um pedido dos policiais para desligar o som da festa que promovia na Expofeira.

Testemunhas afirmam que o filho do líder do governo no Congresso teria questionado a autoridade dos agentes, o que teria dado início ao bate-boca. Rodrigues, por sua vez, diz que questionou o motivo para encerrar a festa antes da hora estipulada. Procurada, a Secretaria de Segurança Pública não respondeu à reportagem até a publicação deste texto.

À Folha o filho de Randolfe disse que registrou um boletim de ocorrência em que alega ter sido agredido.

"Nosso evento estava com todas as licenças, que diziam que poderíamos funcionar até as 4h. A policial disse que ia fechar às 2h45 e que era para eu encerrar o som. Fui argumentar", disse Rodrigues. "A confusão começou e me deram voz de prisão, me agrediram e me jogaram no chão."

No boletim de ocorrência o produtor também afirma que foi alvo de ofensas verbais e ameaças.

"Disse que meu pai era um 'viadinho' que causou a destruição do Amapá. O outro soldado disse que a surra que me deu ninguém tirava", afirmou Rodrigues. "A policial pegou na arma e disse 'tu tinha que ter medo era disso aqui'", acrescentou.

O produtor foi solto após pagar uma fiança de R$ 3.900. Ele vai responder por desacato em liberdade.

No vídeo da briga é possível ouvir pessoas ao redor gritarem dizendo que os agentes estão agredindo Rodrigues. Uma policial responde afirmando que ele os desacatou.

"Filma, estão batendo nele", diz uma mulher. "Ele que começou, ele desacatou a gente", responde a policial.