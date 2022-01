Filho de prefeita em Goiás morre eletrocutado ao reformar escola

A morte do jovem foi lamentada pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM). Em suas redes sociais, ele disse ter recebido a notícia "com imenso pesar" e elogiou o filho da prefeita, a quem chamou de amiga.

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL-FOLHAPRESS) - O filho da prefeita de Baliza (GO), Fernanda Nolasco (DEM), morreu eletrocutado ao trabalhar na reforma de uma escola do município. João Victor Nolasco tinha 21 anos e se acidentou na sexta (28).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.