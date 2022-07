Filha de Vanusa agradece doações após revelar que estava passando fome

"Nenhuma das pessoas envolvidas depositou. Eu acredito no povo brasileiro. Vivo reclusa e totalmente sem relacionamento a anos para me dedicar aos estudos da ciência em nome da sobrevivência, porque amo a maior das criações , o homem", disse.

"Estou profundamente emocionada. Mais de 200 pessoas depositaram pequenas quantias. Pessoas que também estão lutando para sobreviver. Pessoas que tem pouco me ajudaram a sair um pouco do sufoco", iniciou.

Neste sábado, 9, a cantora revelou estar emocionada com o auxílio que recebeu. Na legenda do post no Instagram, ela escreveu:

