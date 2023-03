Fevereiro deste ano foi o 3º mais chuvoso em São Paulo em oito décadas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O temporal que devastou o litoral norte de São Paulo no fim de semana do Carnaval e deixou 65 mortos fez com que fevereiro deste ano se tornasse o terceiro mais chuvoso do estado desde o início da série histórica do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), em 1943.

Segundo o instituto, a precipitação do período (428,9 mm) ficou 66% acima da média histórica, que é de 257,7 mm. O volume de chuva registrado no mês ficou atrás apenas dos meses de fevereiro de 1995 (445,5 mm) e de 2020 (505,7 mm).

Em 2020, a capital paulista registrou entre a tarde de domingo (9) e a manhã de segunda-feira (10) o segundo maior volume de chuva em 24 horas no mês de fevereiro dos últimos 77 anos: 114 mm. Esse valor ficou atrás apenas do registrado em 2 de fevereiro de 1983, quando choveu 121,8 mm.

A Defesa Civil Estadual já previa que o litoral norte paulista seria atingido por fortes chuvas em fevereiro deste ano, com 200 mm de precipitação, mas o que se viu foi um fenômeno muito maior, explicado pelo choque de diferentes sistemas climáticos.

Em São Sebastião como um todo, o temporal resultou no acumulado de 626 mm. Enquanto as estações do Jaraguá e da Enseada registraram, respectivamente, 156,78 mm e 129,65 mm no último fim de semana, Barra do Una teve 648,53 mm, e Juquehy 2, 694,22 mm.

Na soma dos 59 dias de janeiro e fevereiro, as estações de Una e Juquehy 2 registraram 882,12 mm e 796,03 mm, respectivamente.

Nos últimos 12 meses, de acordo com a MetSul Meteorologia, nove tiveram chuva abaixo da média na cidade de São Paulo. Só agosto e outubro de 2022 e fevereiro deste ano terminaram com precipitação acima do valor médio. Janeiro de 2023 se encerrou com 212,4 mm, abaixo da normal de 292,1 mm.

O Inmet também divulgou a temperatura média do mês de fevereiro no estado. As mínimas fecharam o mês com média de 19,7°C, valor próximo da média que é 19,6°C. A mínima absoluta foi de 17,8°C, nos dias 19 e 20.

Com média de 28,5°C, as temperaturas máximas fecharam o mês abaixo da média, que é de 29°C. A temperatura máxima do mês foi de 31,5°C, registrada no dia 2.