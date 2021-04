Festa clandestina com 300 pessoas é encerrada após operação em Ribeirão Preto

RIBEIRÃO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - Uma festa clandestina com a participação de cerca de 300 pessoas, que era realizada em meio à fase emergencial decretada no estado de São Paulo devido à pandemia, foi encerrada neste final de semana em Ribeirão Preto (a 313 km da capital paulista).

Realizada num pesqueiro e com três atrações musicais, a festa chamada Piseiro na Roça cobrava R$ 10 de entrada dos homens. "Elas VIP [sic] a noite toda", anunciava o cartaz do evento.

O cenário da pandemia na cidade e no estado impede a realização de eventos com aglomerações, como o flagrado pela operação desencadeada na noite de sábado (10). Ribeirão Preto tem na tarde desta segunda-feira (12) 286 pessoas internadas em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva), que estão com ocupação de 91,4%.

A força-tarefa, formada por órgãos como Vigilância Sanitária, Fiscalização Geral do Município, Promotoria, Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda Civil Metropolitana, chegou ao local, no Jardim Florestan Fernandes, após uma denúncia anônima.

As equipes encontraram os presentes -principalmente jovens- sem máscaras. E, como já constatado em eventos do tipo, sem nenhum distanciamento.

Uma pessoa que segundo a operação seria o organizador do evento fugiu do local, enquanto três músicos foram levados à delegacia. Após serem ouvidos, foram liberados.

Nas paredes do ambiente, duas cartolinas indicavam os preços das bebidas, que iam de R$ 5 (cerveja) a R$ 120 (uísque). O cartaz do evento deixava claro que era proibida a entrada no local com bebidas.

A Folha não conseguiu localizar o organizador do evento nesta segunda-feira.

Mas não foi só na cidade do interior paulista que houve festa com centenas de pessoas em meio à pandemia. Aliás, elas têm se tornado comuns nos últimos dias.

Neste domingo (11), uma fiscalização do governo do estado e da prefeitura da capital fechou uma festa clandestina no Parque São Jorge, zona leste da capital. Cerca de 50 pessoas estavam no local.

No dia anterior, a Polícia Civil de São Paulo, em ação com o Procon e a Vigilância Sanitária, encerrou um bingo clandestino que reunia 97 pessoas no centro da capital, a maioria idosos.

Também no sábado, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, um evento com cerca de 300 pessoas foi flagrado em uma operação conjunta feita por Polícia Militar e Guarda Civil Municipal.

De acordo com a polícia, os agentes encontraram os jovens aglomerados e quase todos sem máscara. Duas armas foram apreendidas, além de munições.

Na última quinta-feira (8), outra festa clandestina, desta vez com 46 pessoas em um bar de São Paulo, foi encerrada e 9 dos presentes, que seriam os organizadores, foram levados ao 80º DP, na Vila Joaniza.