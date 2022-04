Ferrero diz que produtos Kinder alvo de recall não são comercializados no Brasil

A empresa diz ainda que lamenta a situação e que o episódio atinge "o cerne do que defendemos e tomaremos todas as medidas necessárias para preservar a total confiança de nossos consumidores".

"A Ferrero reitera que o recall voluntário que vem sendo realizado em outros países refere-se apenas a produtos das linhas Kinder Surprise, Kinder Mini Eggs, Kinder Surprise Maxi 100g e Kinder Schokobons fabricados em Arlon, Bélgica. Estes produtos não são vendidos pela Ferrero no Brasil, portanto não há que se falar em retirada destes itens do país", diz a nota.

"Estamos em constante contato com as autoridades em todos os países em que operamos. No Brasil, a Ferrero entrou em contato voluntariamente com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), esclarecendo os fatos e colocando-se à disposição para quaisquer informações adicionais", diz a empresa.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Ferrero Brasil informou que ainda não recebeu qualquer notificação oficial da Senacon (Secretaria Nacional do Consumidor) sobre possíveis esclarecimentos em relação a episódios de intoxicação em produtos da Kinder Europa e que esses itens não são comercializados no Brasil.

