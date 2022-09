Fernanda Souza E Thiaguinho se reúnem com as namoradas e celebram amizade

Separados desde 2019, Fernanda Souza e Thiaguinho mantêm a amizade entre eles e suas respectivas atuais namoradas, Eduarda Porto e Carol Peixinho. No último sábado, 10, inclusive, as três se reuniram para prestigiar na primeira fileira a apresentação do cantor no Rock in Rio.

No último domingo, 11, Thiaguinho compartilhou no Instagram alguns registros do momento de união do quarteto, reforçando o amor presente na amizade. "Uma lição de amor! E eu acredito no amor! Amo a gente! E que assim seja pra sempre", escreveu o cantor na legenda.

Além de anônimos e famosos que estão elogiando a maturidade do ex-casal, Fernanda e Carol também deixaram seus comentários na publicação. "É sobre amor! Nós duas também amamos vocês demais! E pra sempre será assim", garantiu a atriz. "Não poderia ser diferente! Nós quatro somos isso! Só amor", reforçou a influenciadora digital.