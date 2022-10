Feriado impulsiona empresas de ônibus em Aparecida

Depois de dois anos com restrições, o evento em homenagem à padroeira do Brasil voltou a ter lotação completa neste ano.

Na Buser, o número de reservas com destino à cidade alcançou o mesmo patamar de 2021, com cerca de 50 grupos agendados, a maior parte saindo de Belo Horizonte (MG), São Paulo (SP) e Campinas (SP).

No Grupo JCA, a Viação Cometa fala em acréscimo de 26% na operação, e a Opção, empresa de fretamento do grupo, quase triplicou o número de ônibus para Aparecida em relação à data em 2021, com mais de 50 veículos de São Paulo e do Rio de Janeiro rumo ao Santuário Nacional de Aparecida.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.