Feriado de Tiradentes tem menor temperatura do ano em SP com média de 11°C

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O feriado de Tiradentes começou com muito frio e queda abrupta da temperatura em São Paulo. Na capital, os termômetros marcaram média de 11°C nas primeiras horas de sexta-feira (21). Às 3h, a menor temperatura, de 6°C, foi registrada na região de Engenheiro Marsilac, no extremo sul.

Com base nos dados meteorológicos medidos nas estações do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da prefeitura de São Paulo, a Defesa Civil Municipal decretou estado de alerta para baixas temperaturas. A medida é adotada sempre que os termômetros marcam entre 13°C e 10°C.

Na estação Pedro 2º da linha 3-vermelha do Metrô, na região central da cidade, foi disponibilizado abrigo para pessoas em situação de rua. O abrigo vai funcionar sempre que a Defesa Civil emitir alertas de temperaturas iguais ou menores a 13°C. No ano passado, ação semelhante acolheu 1.160 pessoas entre maio e agosto.

Por conta do frio, a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social afirmou que intensificou as ações de abordagens e atendimento social com ampliação de vagas na rede socioassistencial. Além da instalação de três tendas de atendimento, 606 vagas emergenciais de pernoite foram abertas.

As tendas ficam nas praças da República e Marechal Deodoro, no centro da cidade, e na Cid José da Silva Campanella, na Mooca, zona leste.

As 606 vagas emergenciais de pernoite serão distribuídas no Núcleo de Convivência Chá do Padre, na Sé; Centro de Acolhida (CA) Portal do Futuro, na Luz; CA Arsenal da Esperança, na Mooca; Hotel Boicorá, na Penha; e nos clubes municipais de Santana, na zona norte, Independência, na zona sul, e Barra Funda, na zona oeste.

As temperaturas ao longo da sexta-feira devem subir com a presença do sol e diminuir a sensação de frio. A máxima prevista é de 22°C.

De acordo com os meteorologistas do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo), o feriado prolongado deve transcorrer com temperaturas em declínio e sem chuvas.

Uma frente fria que provocou chuva congelada e neve na serra de Santa Catarina na noite de quarta (19) chegou a São Paulo na madrugada desta sexta.

Ainda segundo o CGE, a frente fria também deixará o clima mais seco. Assim, o sol tende a aparecer durante o dia e elevar a temperatura à tarde, chegando às máximas de 24°C no sábado (22), voltando a esfriar à noite. O domingo (23) terá mínima de 13°C e máxima que pode chegar até 23°C.