'Feriado' de jogo do Brasil e calor antecipam ida do paulistano ao litoral

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após chegar a 400 km de congestionamento na última segunda (5), quando o Brasil goleou a Coreia do Sul na Copa do Mundo, a cidade de São Paulo registrou 90 km de lentidão às 11h30 desta sexta (9), segundo a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego).

A combinação entre o tempo ensolarado previsto para o fim de semana e o jogo da seleção brasileira contra a Croácia, com a derrota do Brasil nos pênaltis, foi a oportunidade para paulistanos criarem um feriado e rumarem para o litoral.

A prefeitura da capital e o governo do estado suspenderam o expediente de servidores por causa do jogo.

A ida à praia, então, parece ter sido adiantada para a noite de quinta, que superou o congestionamento de segunda com 485 km de lentidão registrados pela CET às 18h30 --recorde no ano na cidade.

A Ecovias, concessionária que administra as rodovias Imigrantes e Anchieta, registrou 17,8 mil veículos no sentido do litoral, volume quase 37% maior do que o registrado na noite da quinta-feira anterior, em 1º de dezembro.

Já nesta sexta, o índice mais alto registrado durante o início da manhã foi às 7h30, com 62 km de congestionamento, bem abaixo da metade dos índices de outros dias da semana.

Às 11h30, o congestionamento na capital atingiu o pico de 90 km para quem saía do trabalho a tempo de assistir ao primeiro tempo do jogo, que começou às 12h, e voltou a cair em seguida.

Quem for passar o "feriadão" na praia terá dias de calor, com temperaturas que podem chegar aos 33°C em Santos, na Baixada, ou 28° C em Ubatuba, no litoral norte. Não há previsão de chuva até domingo (11).