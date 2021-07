Feriado causa lentidão nas principais rodovias de São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O feriado estadual de 9 de julho, que marca a Revolução Constitucionalista de 1932, tirou parte dos paulistanos de casa. É o que mostram os dados das concessionárias das estradas de São Paulo, que registraram lentidão neste feriado.

Aqueles que foram sentido litoral e optaram pela Rodovia dos Imigrantes, passaram por lentidão entre os km 39 e 43 devido ao volume de veículos, segundo a Ecovias. Na noite desta quinta-feira (8), véspera do feriado, foi registrado congestionamento do km 68 ao 70 na chegada à Praia Grande.

Foi preciso interditar uma via no sentido São Paulo da Rodovia Anchieta para inverter a mão de direção devido ao alto número de veículos descendo rumo ao litoral neste feriado. Durante a tarde, porém, a situação foi normalizada.

Já quem foi para o interior pela Rodovia Castello Branco enfrentou ao menos três pontos de lentidão, segundo a CCR Viaoeste. Dois deles eram localizados no município de Barueri, do km 21 ao km 27, e na altura do km 23,5 ao km 24. O congestionamento também foi registrado na cidade de Itapevi, do km 33 ao km 35.

A Rodovia Raposo Tavares, também sob concessão da Viaoeste, tinha tráfego tranquilo.

Na Rodovia Presidente Dutra um acidente em Guarulhos, no sentido Rio-São Paulo, causou 2 km de lentidão entre os km 222 e 224. Um maior congestionamento na rodovia ocorreu na cidade de Taubaté, interior de São Paulo, no sentido oposto. Segundo a CCR NovaDutra, o volume de veículos causou lentidão entre os km 108 e 104 e do km 111 e ao 109.

Na Anhanguera e Bandeirantes, por outro lado, apresentaram tráfego normal nos dois sentidos, segundo a CCR AutoBAn.