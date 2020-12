Feriadão do Natal será de nuvens e temperatura amena na capital paulista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Natal do paulistano será de temperatura amena, mas o calor deve começar a voltar até domingo. Nesta quinta-feira (24), segundo a previsão do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas de São Paulo), não há previsão de chuvas significativas, apenas chuviscos isolados entre o fim da tarde e o início da noite.

O verão, que teve início na segunda-feira (21), deve ter chuvas dentro da média histórica ou até um pouco acima do esperado.

Para sexta (25), a previsão também é de tempo estável. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a mínima para a capital deve ser de 18ºC, e máxima de 26ºC.

Durante o feriado, podem acontecer chuviscos pontuais, de acordo com o CGE, especialmente em áreas próximas do litoral. O motivo são os ventos marítimos que vêm em direção ao continente.

No sábado (26), a previsão é a mesma: média mínima de 17ºC e máxima de 26ºC. A manhã começa nublada, mas o sol deve aparecer no decorrer do dia. A partir da tarde, começam a surgir áreas de instabilidade que devem trazer pancadas de chuvas. O alerta do CGE é para alagamentos e quedas de árvores.

Já no domingo, o termômetro deve ficar entre 17ºC e 25ºC. Há previsão de pancadas de chuvas com trovoadas.