Feriadão de Carnaval vai ser de muito sol e calor no estado de SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Como os blocos de rua e desfile no Sambódromo do Anhembi estão proibidos em São Paulo, por causa do alto número de contaminados pela variante ômicron da Covid-19, a previsão é que cerca de 7,1 milhões de veículos deverão circular nas principais estradas paulistas, procurando outros destinos para a festa de Carnaval. E qualquer que seja o lugar escolhido, os foliões encontrarão muito sol e calor em todo o estado.

Segundo o site da Climatempo, sábado (26) e domingo (27) terão a mínima de 19° C, durante as madrugadas, e 33° C no período da tarde. Somente no domingo estão previstas pancadas de chuva esparsas, típicas do Verão, mas que não devem diminuir a temperatura.

Na segunda (28), terça (1º) e quarta-feira (2), a previsão é de aumento do calor, com mínima de 20° C e máxima de 34° C. Em relação às chuvas, os dois primeiros dias devem ser iguais ao domingo, com pancadas dispersas. Apenas na Quarta-Feira de Cinzas é que vai ficar mais nublado, com aumento do volume de chuva à tarde.

Já segundo o levantamento do CPTEC (Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos) do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), as temperaturas devem ser ainda mais altas, com mínima de 21° C em todos os dias e máximas de 34° C sábado, domingo e terça, chegando à mínima de 22° C e máxima de 38° C na segunda-feira.

O CPTEC também prevê as pancadas de chuva de verão em todos os dias, já a partir deste sábado.

Tanto no interior do estado quanto no litoral, a previsão é semelhante, com a temperatura máxima variando entre 31° C e 35° C e pancadas de chuvas esparsas. Mas o calor se manterá em todos os dias, para alegria dos foliões que ficaram sem desfile.