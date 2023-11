Feirante morre após ser baleado na zona norte de São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem de 26 anos morreu e sua namorada, de 27, ficou ferida após serem baleados, por volta das 10h deste sábado (11), em uma feira livre na rua Sete das Barras, no bairro Freguesia do Ó, na zona norte da capital paulista. Um jovem, de 23, é investigado como autor dos disparos. Ele fugiu do local.

Quando policiais militares chegaram à feira, o rapaz ferido estava caído no chão. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e constatou a morte ainda no local. Com ferimento no braço, a mulher foi levada a um hospital da região.

De acordo com a investigação, os três envolvidos no caso trabalhavam na feira. Os tiros teriam sido disparados após um desentendimento entre eles.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, foram solicitados exames ao Instituto de Criminalística e ao Instituto Médico Legal.

O caso foi registrado como homicídio e tentativa de homicídio no 72° DP (Vila Penteado). A secretaria não divulgou os nomes dos envolvidos.