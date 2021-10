Feirante é morto baleado em roubo na zona sul de São Paulo

A mulher disse que a madrinha já estava fora do carro quando os criminosos atiraram em seu padrinho. Ao ser baleado, Gomes estava em direção ao trabalho, na praça do Jardim Miriam, também na zona sul.

A reportagem conversou com uma sobrinha da vítima. A mulher, que pediu para não ser identificada, disse que seu tio, José Gomes, 54 anos, tinha relatado um problema na embreagem do carro desde quinta-feira (7).

O veículo teria apresentado uma falha mecânica, momento que os criminosos tentaram o assalto. As imagens mostram o piloto parando a moto em frente ao veículo do feirante e desce em direção à porta. Pouco depois o outro motociclista aparece correndo, os dois sobem na motocicleta e fogem.

